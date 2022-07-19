Cartier - легендарный Дом, чьё имя стало синонимом новаторства и творческих экспериментов, знаменит своими уникальными изделиями, в которых заложена бессменная философия Дома — раскрытие красоты во всех её проявлениях.

Творения Дома Cartier стали олицетворением непревзойдённого мастерства и неподвластного времени знакового стиля. Сегодня ювелирные украшения, часы и ароматы, кожаные изделия и аксессуары находят своих ценителей в бутиках Дома и авторизованных партнёрских салонах.

Официальный сайт Cartier® - Ювелирное и часовое искусство с 1847 года

Часы Cartier

Часы Cartier – это сочетание технического совершенства с эстетическим великолепием. С первого появления в 1904 году, в часах Картье устанавливаются самые современные механизмы, а над внешним видом работают самые талантливые дизайнеры Дома. С 1972 года часы Cartier производят в Швейцарии.

Купить Cartier

Купить Cartier можно в нашем флагманском магазине в ТЦ Атриум, где представлены самые интересные представители значимых коллекций. Для желающих заполучить редкие экземпляры Картье есть возможность оставить заказ на понравившуюся модель, наши консультанты организуют скорую доставку в ТЦ Атриум. Кроме этого, Cartier можно приобрести в нашем бутике в ТРЦ Европейский.

Коллекции Cartier:

Cartier Tank

Cartier Tank - легендарная модель, простые и прямые очертания корпуса которой схожи с боевой машиной, дизайн Картье Танк остается практически неизменным с 1917. Эти часы Вы увидите на руке знаменитостей и первых лиц государств как в XX веке, так и сегодня, Картье Танк актуальны и элегантны вне времени.

Cartier Santos

Cartier Santos стали первыми наручными часами Дома Картье. Созданные для одного из пионеров авиаперелетов, Альберто Сантос-Дюмона, часы Картье Сантос с квадратным циферблатом, имеющим сглаженные углы, обрели большую популярность. Позднее появились версии с драгоценными камнями или винтами на безеле.

Cartier Pasha

Часы Cartier Pasha первоначально отличались водонепроницаемостью, округлой формой, стрелками в форме «мечей» и четырьмя арабскими цифрами на циферблате. Созданные по индивидуальному заказу для маракешского падишаха, часы Картье Паша быстро обрели почитателей по всему миру.

Cartier Ballon Bleu

Cartier Ballon Bleu – элегантные швейцарские часы круглой формы с необычной заводной головкой в форме шара, накрытого сапфиром, спрятанного под арку внутрь корпуса. Римские цифры смещены, нарушая идеальный ровный круг циферблата.

Cartier Calibre

Cartier Calibre оснащены собственным мануфактурным механизмом 1904MC, и приносят высшую степень роскоши и престижа в мир дизайна спортивных часов. Римские цифры, сапфир в заводной головке и другие элементы стоической эстетики Картье позволяют одинаково восхищаться ими как с официальным костюмом, так и с повседневной одеждой.

Cartier Cle

Cartier Cle это строгая красота, простая в понимании каждому, но со своей индивидуальностью. Это абсолютно новое семейство часов от Картье. Каждый элемент создавался и продумывался с особой тщательностью. Оригинальная заводная головка, украшенная сапфиром, добавляет новые ощущения от общения с этими часами. Особенный изгиб корпуса повышает комфортность ношения для любого размера запястья. Cartier Cle собрали в себе самые лучшие элементы эстетики за всю историю бренда, а затем были щедро украшены новыми деталями.

Cartier Drive

Cartier Drive, одна из самых ожидаемых мужских коллекций Картье. Большое количество новых элементов, оригинальный корпус «подушка» со скругленными углами, циферблат украшен несколькими уровнями гильоше, а восьмигранную заводную головку, по традиции, венчает сапфир. Часовая и минутная стрелки в форме «мечей», а римские цифры имеют уклон, гармонирующий с гранями корпуса. В коллекции Драйв Картье смело обновили знаковые элементы и создали прекрасные часы на каждый день.

Cartier Rotonde

В коллекции Cartier Rotonde Вы встретите самые разнообразные усложнения и элементы, достойные Высокого часового искусства – хронографы, регуляторы, турбийоны, лунные календари, вечные календари и многое другое.

Cartier Ronde

Cartier Ronde – классические часы, сохранившие простоту, элегантность и традиции первых моделей - синие стрелки «мечи», римские цифры, сапфир, украшающий заводную головку и узнаваемая «железная дорога».

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Тайм Авеню является официальным представителем бренда Cartier в России. На все часы действует официальная гарантия производителя 2 года.