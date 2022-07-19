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Cartier

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    • ПодробнееRonde Solo de Cartier WSRN0022 фото Cartier Ronde Solo de
      WSRN0022

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      449 000руб

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    • ПодробнееSantos De Cartier WSSA0029 фото Cartier Santos De
      WSSA0029

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      805 000руб

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    • ПодробнееBallon Bleu de Cartier W69010Z4 фото Cartier Ballon Bleu de
      W69010Z4

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      574 000руб

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    • ПодробнееBallon Bleu de Cartier W3BB0013 фото Cartier Ballon Bleu de
      W3BB0013

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      1 445 000руб

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    • ПодробнееBallon Bleu de Cartier W6920100 фото Cartier Ballon Bleu de
      W6920100

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      745 000руб

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    • ПодробнееCartier Tank Americaine WSTA0018 фото Cartier Tank Americaine
      WSTA0018

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      745 000руб

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    • ПодробнееRonde Croisiere de Cartier WSRN0002 фото Cartier Ronde Croisiere de
      WSRN0002

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      567 000руб

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    • ПодробнееRonde Solo de Cartier W6701009 фото Cartier Ronde Solo de
      W6701009

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      1 235 000руб

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    • ПодробнееBallon Bleu de Cartier WSBB0021 фото Cartier Ballon Bleu de
      WSBB0021

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      954 000руб

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    • ПодробнееRotonde de Cartier W1556368 фото Cartier Rotonde de
      W1556368

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      1 202 000руб

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    • ПодробнееBallon Bleu de Cartier WSBB0020 фото Cartier Ballon Bleu de
      WSBB0020

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      893 000руб

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    • ПодробнееBallon Bleu de Cartier W4BB0015 фото Cartier Ballon Bleu de
      W4BB0015

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      1 158 000руб

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    • ПодробнееBallon Bleu de Cartier WJBB0027 фото Cartier Ballon Bleu de
      WJBB0027

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      4 146 000руб

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    • ПодробнееCartier Santos-Dumont WSSA0032 фото Cartier Santos-Dumont
      WSSA0032

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      728 000руб

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      new
    • ПодробнееSantos De Cartier W2SA0009 фото Cartier Santos De
      W2SA0009

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      1 334 000руб

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    • ПодробнееBallon Bleu de Cartier WSBB0048 фото Cartier Ballon Bleu de
      WSBB0048

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      755 000руб

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    • ПодробнееCartier Pasha WSPA0013 фото Cartier Pasha
      WSPA0013

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      766 000руб

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      new
    • ПодробнееCartier Santos-Dumont W2SA0017 фото Cartier Santos-Dumont
      W2SA0017

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      1 009 000руб

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      new
    • ПодробнееCartier Pasha WSPA0009 фото Cartier Pasha
      WSPA0009

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      838 000руб

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      new
    • ПодробнееSantos De Cartier WSSA0017 фото Cartier Santos De
      WSSA0017

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      1 113 000руб

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    • ПодробнееCartier Pasha WSPA0012 фото Cartier Pasha
      WSPA0012

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      712 000руб

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    • ПодробнееBallon Bleu de Cartier W3BB0005 фото Cartier Ballon Bleu de
      W3BB0005

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      1 180 000руб

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    • ПодробнееBallon Bleu de Cartier WSBB0028 фото Cartier Ballon Bleu de
      WSBB0028

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      695 000руб

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    • ПодробнееCalibre de Cartier W7100051 фото Cartier Calibre de
      W7100051

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      1 301 000руб

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    Cartier - легендарный Дом, чьё имя стало синонимом новаторства и творческих экспериментов, знаменит своими уникальными изделиями, в которых заложена бессменная философия Дома — раскрытие красоты во всех её проявлениях. 

    Творения Дома Cartier стали олицетворением непревзойдённого мастерства и неподвластного времени знакового стиля. Сегодня ювелирные украшения, часы и ароматы, кожаные изделия и аксессуары находят своих ценителей в бутиках Дома и авторизованных партнёрских салонах.

    Официальный сайт Cartier® - Ювелирное и часовое искусство с 1847 года

    Часы Cartier

    Часы Cartier – это сочетание технического совершенства с эстетическим великолепием. С первого появления в 1904 году, в часах Картье устанавливаются самые современные механизмы, а над внешним видом работают самые талантливые дизайнеры Дома.  С 1972 года часы Cartier производят в Швейцарии.

    Купить Cartier

    Купить Cartier можно в нашем флагманском магазине в ТЦ Атриум, где представлены самые интересные представители значимых коллекций. Для желающих заполучить редкие экземпляры Картье есть возможность оставить заказ на понравившуюся модель, наши консультанты организуют скорую доставку в ТЦ Атриум. Кроме этого, Cartier можно приобрести в нашем бутике в ТРЦ Европейский.

    Коллекции Cartier:

    Cartier Tank

    Cartier Tank - легендарная модель, простые и прямые очертания корпуса которой схожи с боевой машиной, дизайн Картье Танк остается практически неизменным с 1917. Эти часы Вы увидите на руке знаменитостей и первых лиц государств как в XX веке, так и сегодня, Картье Танк актуальны и элегантны вне времени.

    Cartier Santos

    Cartier Santos стали первыми наручными часами Дома Картье. Созданные для одного из пионеров авиаперелетов, Альберто Сантос-Дюмона, часы Картье Сантос с квадратным циферблатом, имеющим сглаженные углы, обрели большую популярность. Позднее появились версии с драгоценными камнями или винтами на безеле.

    Cartier Pasha

    Часы Cartier Pasha первоначально отличались водонепроницаемостью, округлой формой, стрелками в форме «мечей» и четырьмя арабскими цифрами на циферблате. Созданные по индивидуальному заказу для маракешского падишаха, часы Картье Паша быстро обрели почитателей по всему миру.

    Cartier Ballon Bleu

    Cartier Ballon Bleu – элегантные швейцарские часы круглой формы с необычной заводной головкой в форме шара, накрытого сапфиром, спрятанного под арку внутрь корпуса. Римские цифры смещены, нарушая идеальный ровный круг циферблата.

    Cartier Calibre

    Cartier Calibre оснащены собственным мануфактурным механизмом 1904MC, и приносят высшую степень роскоши и престижа в мир дизайна спортивных часов. Римские цифры, сапфир в заводной головке и другие элементы стоической эстетики Картье позволяют одинаково восхищаться ими как с официальным костюмом, так и с повседневной одеждой.

    Cartier Cle

    Cartier Cle это строгая красота, простая в понимании каждому, но со своей индивидуальностью. Это абсолютно новое семейство часов от Картье. Каждый элемент создавался и продумывался с особой тщательностью. Оригинальная заводная головка, украшенная сапфиром, добавляет новые ощущения от общения с этими часами. Особенный изгиб корпуса повышает комфортность ношения для любого размера запястья. Cartier Cle собрали в себе самые лучшие элементы эстетики за всю историю бренда, а затем были щедро украшены новыми деталями.

    Cartier Drive

    Cartier Drive, одна из самых ожидаемых мужских коллекций Картье. Большое количество новых элементов, оригинальный корпус «подушка» со скругленными углами, циферблат украшен несколькими уровнями гильоше, а восьмигранную заводную головку, по традиции, венчает сапфир. Часовая и минутная стрелки в форме «мечей», а римские цифры имеют уклон, гармонирующий с гранями корпуса. В коллекции Драйв Картье смело обновили знаковые элементы и создали прекрасные часы на каждый день.

    Cartier Rotonde

    В коллекции Cartier Rotonde Вы встретите самые разнообразные усложнения и элементы, достойные Высокого часового искусства – хронографы, регуляторы, турбийоны, лунные календари, вечные календари и многое другое.

    Cartier Ronde

    Cartier Ronde – классические часы, сохранившие простоту, элегантность и традиции первых моделей - синие стрелки «мечи», римские цифры, сапфир, украшающий заводную головку и узнаваемая «железная дорога».

    Часы Cartier вы можете купить у официального представителя в Москве компании - Тайм Авеню. На сайте представлен оригинальный каталог часов Cartier, актуальная цена и модели производителя.
    Тайм Авеню является официальным представителем бренда Cartier в России. На все часы действует официальная гарантия производителя 2 года.